В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
Мальчик был у знакомых
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Полицейские нашли пропавшего 16-летнего подростка. Он пропал 9 декабря – родители пытались ему дозвониться, но телефон юноши молчал. К поискам подключились волонтеры воронежского отряда «Лиза Алерт», которые просили помощи неравнодушных горожан, которые могли что-то знать о судьбе мальчика.
К счастью, ничего страшного не произошло. Мальчика нашли у знакомых. Полицейские сообщили, что никаких противоправных действий в отношении него не было.