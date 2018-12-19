2018-12-19T16:58:53+03:00
Общество

В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым

Мальчик был у знакомых
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские нашли пропавшего 16-летнего подростка. Он пропал 9 декабря – родители пытались ему дозвониться, но телефон юноши молчал. К поискам подключились волонтеры воронежского отряда «Лиза Алерт», которые просили помощи неравнодушных горожан, которые могли что-то знать о судьбе мальчика.

К счастью, ничего страшного не произошло. Мальчика нашли у знакомых. Полицейские сообщили, что никаких противоправных действий в отношении него не было.

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