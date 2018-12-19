2018-12-19T16:35:39+03:00
Происшествия

В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника

Преступники оказались рецидивистами
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выяснили, что грабители ранее были судимы за кражи.Полицейские выяснили, что грабители ранее были судимы за кражи.Фото: из архива «КП»
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На днях за помощью в городской отдел полиции № 5 обратился 48-летний воронежец. Мужчина рассказал, что на него напали двое, избили, забрали деньги и мобильник.

Полицейские выяснили, что обратившийся к ним воронежец задолжал деньги двум своим коллегам. 15 декабря около четырех утра они вызвали его на улицу поговорить. Там мужчина отказался немедленно возвращать долг. Тогда кредиторы избили его, зашли в квартиру, забрали найденные десять тысяч рублей и сотовый телефон и ушли.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали по подозрению в преступлении 27-летнего жителя города Поворино и 30-летнего мужчину из ближнего зарубежья. Их поймали на их рабочем месте - на территории автосервиса поселка Шилово. Полицейские выяснили, что в прошлом оба были судимы за кражи.

- В отделе полиции задержанные признали свою вину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Им предстоит отвечать перед судом по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы).

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