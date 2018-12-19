2018-12-19T16:16:56+03:00
Общество

Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора

Особое внимание – местам проведения праздничных мероприятий
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Меньше двух недель остается до Нового года. Приготовления к празднику заметны повсюду, на улицах вечерами уже загораются огнями елки и гирлянды.

Основные торжества новогодней ночи, по традиции, пройдут на площади Ленина, расположенной на территории Ленинского района. Руководитель управы Сергей Корчевников поставил задачу районному комбинату благоустройства, наряду с повседневной текущей работой усилить контроль над состоянием улично-дорожной сети в особенности тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в местах проведения новогодних и рождественских массовых мероприятий.

Коллектив районного комбината благоустройства работает в круглосуточном режиме. Например, в ночь на 19 декабря на уборке снега были задействованы 22 машины. Вывезли 95 кубометров снега и израсходовали на обработку дорог 114,5 тонн пескосоляной смеси. Днем уборка центральных улиц района продолжилась.

С территории частного сектора с помощью погрузчика-манипулятора вывозят крупногабаритный мусор и ликвидируют свалки. Доставляют пескосмесь для обработки скользких спусков-подъемов. Кстати, если ваша улица выглядит непразднично из-за мусора или снега, обращайтесь в управу своего района.

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