В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов

19 Дек. 16:12 2018-12-19T16:12:06+03:00

Чаще всего за заемными деньгами обращаются представители химпроизводства

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Общий объем ссудной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Воронежской области к началу ноября составил 394,5 млрд рублей. При этом за 10 месяцев 2018 года реальному сектору экономики региона выдано кредитов на 344,8 млрд рублей. Это больше, чем за соответствующий период предыдущего года в 1,6 раза. Об этом сообщают в воронежском отделении ГУ Банка России.

Объем кредитов, предоставленных промышленным предприятиям региона за 10 месяцев 2018 года, по сравнению с соответствующим показателем прошлого года вырос в 2,6 раза. За январь-октябрь им выдано 146,2 млрд рублей.

Основная доля предоставленных кредитов приходится на предприятия химической промышленности – 91,8 млрд рублей. Предприятия по производству пищевых продуктов получили кредиты на сумму 25,6 млрд рублей. Предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева – 5,9 млрд рублей.

Объем кредитования предприятий сельского хозяйства региона превысил сопоставимый показатель прошлого года на 30,5%, они получили от банков 60,1 млрд рублей заемных средств.

Предприятиям торговли Воронежской области за январь-октябрь текущего года выдано кредитных средств в объеме 66,5 млрд рублей (рост на 27,2% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года).

Кроме того, зафиксирован рост кредитов предприятиям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (на 3%). При этом в строительстве, у предприятий транспорта и связи наблюдалось снижение объема кредитования (по 3,3% соответственно).