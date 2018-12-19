2018-12-19T15:46:17+03:00
Происшествия

Карманник в воронежской маршрутке вытащил у старушки всю ее пенсию

К счастью, вора тут же задержали оперативники
Олег ИВАНОВ
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Пожилая женщина чуть было не осталась без денегПожилая женщина чуть было не осталась без денегФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Ленинском районе с поличным задержали 40-летнего карманника. 18 декабря примерно в 7:45 на улице Куцыгина этот мужчина зашел в маршрутный автобус. Прикрываясь пакетом, он вытащил из сумки 70-летней женщины кошелек, в котором было 14 800 рублей. Вот только вор не успел даже выйти из маршрутки, ведь его тут же поймали оперативники.

В отделе полиции мужчина признался, что дождавшись, когда пенсионерка отвлечется, решился на кражу. Пожилая женщина поблагодарила полицейских за помощь. В кошельке была вся пенсия, на которую ей предстоит прожить целый месяц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Карманник находится под стражей.

- Карманные кражи по-прежнему остаются одним из самых распространенных видов преступлений. Чаще всего преступники похищают кошельки и мобильные телефоны, которые граждане держат в карманах верхней одежды и дамских сумках, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

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