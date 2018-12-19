2018-12-19T15:45:21+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Социально-экономическое развитие села остается в числе приоритетов государства»

Развитие отраслей агропромышленного комплекса региона в 2019 году профинансируют на сумму более 3 млрд рублей, а устойчивое развитие сельских территорий - на 650 млн рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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- Это в два раза выше, чем в утвержденном бюджете текущего года, - подчеркнул он, комментируя ряд пунктов главного финансового документа 2019 года, который был принят депутатами Воронежской областной Думы во втором чтении 17 декабря.

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