В центре Воронежа активисты проведут пикет против концерта Элджея

19 Дек. 15:21 2018-12-19T15:23:05+03:00

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5 января 2019 года популярный хип-хоп исполнитель Элджей планирует выступить в Воронеже. Однако состоится ли данный концерт? 22 декабря с 11:00 до 12:00 активисты собираются провести пикет на площади имени Никита, чтобы отменить выступление эпатажного артиста в нашем городе. Ожидается, что на протестную акцию придет до 100 человек.

Организаторы - те же люди из паблика в соцсетях «Защита прав семей», которые призывали горожан писать обращения с требованиями отмены концерта в прокуратуру, МВД и партию «Единая Россия». Быть может, первый план провалился?

В пресс-службе мэрии нам подтвердили, что пикет согласован. Заявленная цель «Против обмана молодежи артистами, против пропаганды наркотиков и алкоголя и за сохранение семейных ценностей». К слову, группа активистов в соцсетях за последний месяц выросла с 30 участников до 67. Посмотрим, все ли они выйдут на акцию протеста.

С помощью социологической службы «Ваше мнение!» мы уже обращались к воронежцам и спрашивали, хотели бы они отменить концерт Элджей или же нет. Результат получился неоднозначный.