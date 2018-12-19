2018-12-19T15:23:05+03:00
Общество

В центре Воронежа активисты проведут пикет против концерта Элджея

Организаторы планируют собрать до 100 человек
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 января 2019 года популярный хип-хоп исполнитель Элджей планирует выступить в Воронеже. Однако состоится ли данный концерт? 22 декабря с 11:00 до 12:00 активисты собираются провести пикет на площади имени Никита, чтобы отменить выступление эпатажного артиста в нашем городе. Ожидается, что на протестную акцию придет до 100 человек.

Организаторы - те же люди из паблика в соцсетях «Защита прав семей», которые призывали горожан писать обращения с требованиями отмены концерта в прокуратуру, МВД и партию «Единая Россия». Быть может, первый план провалился?

В пресс-службе мэрии нам подтвердили, что пикет согласован. Заявленная цель «Против обмана молодежи артистами, против пропаганды наркотиков и алкоголя и за сохранение семейных ценностей». К слову, группа активистов в соцсетях за последний месяц выросла с 30 участников до 67. Посмотрим, все ли они выйдут на акцию протеста.

С помощью социологической службы «Ваше мнение!» мы уже обращались к воронежцам и спрашивали, хотели бы они отменить концерт Элджей или же нет. Результат получился неоднозначный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты