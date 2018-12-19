В Воронеже точно появится памятник автору «Белого Бима»

19 Дек. 14:44 2018-12-19T23:53:59+03:00

Кроме того, будут установлены две мемориальные доски

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На заседании комиссии по культурному наследию в администрации Воронежа помимо обновления «имен» 70 улиц в центре города был поднят и вопросы об установке мемориальных досок и памятников.

Так, члены комиссии одобрили идею создания памятника писателю Гавриилу Троепольскому. Руководитель управления культуры Андрей Харитонов отметил, что в дальнейшем его структурное подразделение совместно с управлением главного архитектора детально проработают вопрос о возможном месте установки монумента. Напомним, вопрос о памятнике автору знаменитого «Белого Бима Черное Ухо» поднял председатель Союза писателей России Николай Иванов на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Так, на фасаде дома №31 по улице Студенческой появится мемориальная доска профессору медицинского института Вадиму Покровскому. Вадим Алексеевич с 1948 года руководил кафедрой гигиены. С 1954 по 1974 годы под его руководством опубликовано свыше 200 научных работ сотрудников кафедры, подготовлено и защищено 11 кандидатских диссертаций. Память об ученом будет увековечена на фасаде дома, где он прожил многие годы.

Кроме того, на фасаде главного корпуса медицинского университета будет установлена мемориальная доска профессору Анатолию Войткевичу, который с 1954 года возглавлял кафедру гистологии.