Бывший заместитель главы села под Воронежем получил условный срок за двойное мошенничество

19 Дек. 14:26 2018-12-19T14:26:38+03:00

Чиновник требовал деньги у местного предпринимателя за действия, которые были не в его компетенции

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Суд вынес приговор бывшему заместителю главы села Семилуки одноименного района. Его признали виновным по двум преступлениям, подпадающих под часть 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В суде установили, что в 2017 году чиновник солгал директору коммерческой организации. Тогда еще замглавы села заявил, что сможет помочь сменить вид разрешенного использования земельного участка в Семилуках. При этом у него отсутствовали какие-либо рычаги воздействия на решение этого вопроса. Предприниматель передал чиновнику 350 тысяч рублей.

В феврале 2018 года замглавы, которому понравилось получать легкие деньги, решил повторить эту нехитрую комбинацию. На этот раз он потребовал от предпринимателя значительно большую сумму – 900 тысяч рублей за аналогичную операцию в отношении уже другого земельного участка. Вначале он получил задаток - 100 тысяч рублей. В мае 2018 года после получения второй части суммы (800 тысяч) заместителя главы села задержали сотрудники регионального следственного управления и ГУ МВД России по Воронежской области.

- Чиновник признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в региональном СУ СК. - Также он лишен права занимать должности во властных органах, государственных и муниципальных учреждениях и госкорпорациях сроком на 1,5 года.