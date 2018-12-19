Бывший заместитель главы села под Воронежем получил условный срок за двойное мошенничество
Суд вынес приговор бывшему заместителю главы села Семилуки одноименного района. Его признали виновным по двум преступлениям, подпадающих под часть 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В суде установили, что в 2017 году чиновник солгал директору коммерческой организации. Тогда еще замглавы села заявил, что сможет помочь сменить вид разрешенного использования земельного участка в Семилуках. При этом у него отсутствовали какие-либо рычаги воздействия на решение этого вопроса. Предприниматель передал чиновнику 350 тысяч рублей.
В феврале 2018 года замглавы, которому понравилось получать легкие деньги, решил повторить эту нехитрую комбинацию. На этот раз он потребовал от предпринимателя значительно большую сумму – 900 тысяч рублей за аналогичную операцию в отношении уже другого земельного участка. Вначале он получил задаток - 100 тысяч рублей. В мае 2018 года после получения второй части суммы (800 тысяч) заместителя главы села задержали сотрудники регионального следственного управления и ГУ МВД России по Воронежской области.
- Чиновник признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в региональном СУ СК. - Также он лишен права занимать должности во властных органах, государственных и муниципальных учреждениях и госкорпорациях сроком на 1,5 года.