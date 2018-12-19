Воронежский волейболист проиграл в финале чемпионата стран Восточной Европы

19 Дек. 13:49 2018-12-19T13:51:38+03:00

Кирилл Моторыгин не потерял шансы на выход в финал первенства Европы. Фото: из архива семьи Моторыгиных.

Кирилл Моторыгин с товарищами по команде не смог одолеть более свежих поляков

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В Ереване завершился финал чемпионата стран Восточной Европы среди юношей 2003-2004 годов рождения. Сборная России в этих соревнованиях дошла до финала. Капитаном национальной команды был воронежец Кирилл Моторыгин, последние два года выступавший за «Белогорье-2».

- Расклад сил перед финалом был неравным, - рассказал президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев. – Дело в том, что поляки день отдыхали, а у нашей сборной после полуфинала, выигранного у белорусов – 3:2, никакого перерыва не было. В итоге свежесть поляков сказалась – они победили 3:1, хотя борьба во всех партиях была равная.

Тем не менее шансы на выход в финал первенства Европы, путевку на который получал победитель, не потеряны.

- У сборной России, а, значит, и у Кирилла Моторыгина будет шанс попасть туда через переходный турнир. Его участников определят в конце января -начале февраля 2019 года, - сообщил Игорь Балашев.

Напомним, на аналогичном женском турнире сборная России, в составе которой играла связующей 14-летняя Алина Рубцова из Воронежа, победила поляков – 3:0. Наша землячка сыграет в финале первенства Европы.