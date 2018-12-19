В Воронежской области не могут найти больше половины сбежавших виновников ДТП

19 Дек. 13:41 2018-12-19T13:43:51+03:00

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Опираясь на статистику stat.gibdd.ru, портал «Проект» создал необычный, если можно так сказать, автомобильный рейтинг. Данные брались c января 2015 по июль 2018 года. И с нашим регионом, Воронежской области, вырисовалась довольно неоднозначная картина.

Так, если измерить долю ДТП, в которых скрылись участники, наша область займет в череде других регионов не столь уж высокое 31 место. Таких аварий у нас чуть больше 12% за прошедшие три года.

Гораздо интереснее те данные, что приводят исследователи по ДТП, в которых так и не находят скрывшихся водителей. Здесь Воронежская область занимает третье место! Получается, если верить рейтингу, из тех 12% аварий, где человек сбежал, так и остаются окутанными завесой тайны больше половины (62%). Хуже положение только в Севастополе и Республике Северная Осетия-Алания.

При этом уровень «неизвестных беглецов» только растет в Воронежской области: если в 2015 году таких было 61%, то в 2018 году - уже 68%.

Кстати, другие активисты разработали онлайн-карту самых аварийных мест в Воронеже