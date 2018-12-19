В Воронеже управляющая компания присвоила квартплату жильцов на 2,8 млн.

19 Дек. 13:26 2018-12-19T20:19:59+03:00

Больше двух миллионов пошли не по назначению. Фото: из архива «КП»

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Сотрудники прокуратуры Воронежской области выяснили, что АО «Управляющая компания Ленинского района» не перечислила 2,8 миллиона рублей поставщику тепла и горячей воды - «ВМЗ» - филиалу АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». За эти коммунальные услуги отдавали деньги жители 56 многоэтажек. 2,8 млн., поступившие с января по май 2018 года, работники УК направили на другие цели. Что поставило под угрозу срыва подготовку домов к отопительному сезону.

- В следственной части УМВД России по Воронежу возбудили уголовное дело по п. «б» части 2 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб». Максимальное наказание, грозящее виновным должностным лицам, - пять лет лишения свободы, - рассказали в региональной прокуратуре.

В управляющей компании прокомментировали эту ситуацию:

- Население имеет перед УК Ленинского района многомиллионные долги: около 4-5% жителей стабильно не платят. Как следствие - УК не в полном объеме имеет возможность расплатиться с поставщиками. Нередки принудительные списания средств со счета управляющей компании по исполнительным листам поставщиков, не получивших своевременно свои деньги из-за неоплаты населением. В итоге УК выполняет обязательства перед собственниками в части безопасного содержания их многоквартирных домов из всех поступивших на расчетный счет средств. То есть все деньги идут на содержание и текущий ремонт жилья в первую очередь. Все обязательства перед «ВМЗ» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» будут выполнены.