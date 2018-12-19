2018-12-19T13:41:31+03:00
Общество

Дефицит бюджета Воронежа составит 322,9 миллиона рублей

Депутаты Гордумы утвердили перечень доходов и расходов города на следующий год.
Татьяна МИСТЮКОВА
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Бюджет города будет дефицитным, но садики, школы и парки обещают на него построить.Бюджет города будет дефицитным, но садики, школы и парки обещают на него построить.Фото: из архива «КП»
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Сегодня на заседании воронежской городской Думы народные избранники приняли бюджет областного центра. Так, доходы казны города в 2019-м составят 17,5 млрд. рублей, расходы - 17,8 млрд., дефицит - почти 323 млн. рублей.

Как рассказал депутат Гордумы Андрей Соболев, доходы и расходы бюджета в следующем году могут еще подрасти за счет поступлений средств из областного и федерального бюджетов:

- На сегодняшний момент городской бюджет сформирован сбалансировано. Также есть резервы порядка миллиарда рублей, которые в рамках адресной программы будут поступать в казну города из вышестоящих бюджетов. Так, на следующий год заложено очень серьезное финансирование по дошкольным учреждениям - будут введены 7 детских садов на 1650 мест (это существенное увеличение), а также будут введены 4 общеобразовательных школы на 2650 мест. Кроме того, дополнительно предусмотрены средства на благоустройства парка "Орленок", проспекта Революции, площади Победы и парка "Южный". Думаю, это повысит комфортность городской среды.

В то же время другой депута Гордумы, коммунист Владимир Калинин посетивал, что львиную долю своих доходов Воронеж перечисляет в областной и федеральные бюджеты. Те, в свою очередь, городу возвращают копейки.

- Такие межбюджетыне отношения не дают развиваться Воронежу в полной мере, - завил коммунист.

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