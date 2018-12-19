Под Воронежем парень, миривший приятеля с матерью, получил удар ножом в шею

19 Дек. 12:52 2018-12-19T12:52:14+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 23-летнего жителя Рамонского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, в мае 2018 года на улице Ильинского поселка Рамонь молодой человек выпивал в гостях у 37-летнего приятеля, живущего в соседнем подъезде. Парень вернулся домой и поругался с матерью. Женщина попросила утихомирить сына его недавнего собутыльника. Тот на свою беду согласился. Однако помирить приятеля с матерью не вышло. Наоборот, поругались и приятели. Да так, что младший схватил нож и ударил «переговорщика» в шею. Ранение оказалось смертельным. Парень убежал, но вскоре его поймали в ходе совместной операции сотрудников СК, вневедомственной охраны Росгвардии и полицейских.

- Молодой человек признал свою вину в убийстве старшего товарища. Его слова подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Рамонскому району регионального следственного управления СК России Никита Калмыков. – Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.