2018-12-19T12:45:50+03:00
Общество

Воронежские депутаты согласовали заммэра и руководителя управления транспорта

Юрий Тимофеев и Сергей Латынин прошли окончательные процедуры вступления в должность
Татьяна МИСТЮКОВА
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Заммэра Юрий Тимофеев возглавлял в свое время город Тверь.Заммэра Юрий Тимофеев возглавлял в свое время город Тверь.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Сегодня на заседании городской Думы народные избранники согласовали назначение двух кандидатур в мэрии Воронежа. Оба уже трудились на своих должностях с весны этого года.

53-летний Юрий Тимофеев официально стал первым заместителем мэра по стратегическом планированию, экономике и финансам. Он родом из Западной Двины Тверской области, имеет диплом Московского государственного открытого университета (менеджер) и Российской академии госслужбы (юрист), работал слесарем, водителем, мэром Твери.

51-летний Сергей Латынин родился в Воронеже, закончил Рязанскую высшую школу МВД РФ (юрист) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы РФ (менеджер). В начале своей карьеры руководитель управления транспортом успел поработать слесарем, преподавателем кафедры уголовного права и криминалистики. Перед назначением в Воронеж Сергей Латынин трудился замдиректорjv "Мосгортранса" (Москва) по безопасности.

Сергей Латынин. Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области.

Сергей Латынин.Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области.

Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области.

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