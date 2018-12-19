Воронежские депутаты согласовали заммэра и руководителя управления транспорта
Сегодня на заседании городской Думы народные избранники согласовали назначение двух кандидатур в мэрии Воронежа. Оба уже трудились на своих должностях с весны этого года.
53-летний Юрий Тимофеев официально стал первым заместителем мэра по стратегическом планированию, экономике и финансам. Он родом из Западной Двины Тверской области, имеет диплом Московского государственного открытого университета (менеджер) и Российской академии госслужбы (юрист), работал слесарем, водителем, мэром Твери.
51-летний Сергей Латынин родился в Воронеже, закончил Рязанскую высшую школу МВД РФ (юрист) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы РФ (менеджер). В начале своей карьеры руководитель управления транспортом успел поработать слесарем, преподавателем кафедры уголовного права и криминалистики. Перед назначением в Воронеж Сергей Латынин трудился замдиректорjv "Мосгортранса" (Москва) по безопасности.
Сергей Латынин.Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области.
Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области.