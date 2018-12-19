2018-12-19T12:17:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области неумелый карманник на ходу начал копаться в штанах мужчины

Хозяину штанов, понятное дело, такое поведение не понравилось
Олег ИВАНОВ
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18 декабря около 16:00 на рынке в городе Лиски купил все, что ему было нужно, и положил около 10 тысяч рублей в карман своих брюк. Он не знал, что все время за ним следил 38-летний житель села Средний Икорец. Ранее этот человек был судим за кражи и в этот день выбрался на очередную «охоту».

Он наблюдал за покупателями, пока не нашел жертву. Потом стал преследовать мужчину и, подкравшись сзади, ловким движением руки залез в карман его брюк. Он уже нащупал купюры, начал их вытаскивать, как хозяин почувствовал непонятные манипуляции в своих штанах.

Разгневанный хозяин денег обернулся и схватил преступника за верхнюю одежду. Тут же он начал звать на помощь. Крики услышали сотрудники ППС, дежурившими неподалеку. Они-то и доставили карманника в отдел полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А это до 4 лет тюрьмы.

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