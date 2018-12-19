В Воронежской области реорганизуют «Центр кластерного развития промышленности»

19 Дек. 11:54 2018-12-19T11:54:09+03:00

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Существующий «Центр кластерного развития промышленности Воронежской области» ждет реорганизация и переименование. Бюджетное учреждение станет автономным «Региональным фондом развития промышленности Воронежской области». Соответствующее постановление, опубликованное 17 декабря, подписал губернатор региона Александр Гусев.

Хотя цели организации останутся прежними: содействие в реализации государственной промышленной политики в Воронежской области и финансовая поддержка промышленников за счет облбюджета или каких-то иных источников. Фонд должен быть связующим звеном между чиновниками, представителями науки и, конечно, бизнеса.

Учредителем фонда выступит департамент промышленности региона. Создание автономного учреждения, позволит самостоятельно распоряжаться доходами от своей деятельности и приобретенным на них имуществом.