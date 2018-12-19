2018-12-19T11:34:34+03:00
Происшествия

Курильщик, зарезавший пожилого мужчину за замечание, проведет 9 лет в тюрьме в Воронежской области

Когда он пошел на убийство, ему было всего 17 лет
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Убийцу нашли только через семь лет, когда он оказался за решеткой по другому делуУбийцу нашли только через семь лет, когда он оказался за решеткой по другому делуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В 2012 году ему было 17 лет. Теперь этому жителю Бобровского района 24 года. Практически семь лет он свободно жил, зная, что совершил убийство. Теперь же 9 лет ему предстоит провести в колонии общего режима.

6 апреля 2012 года в Лискинской ЦРБ скончался 58-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевыми ранениями туловища, головы и рук из подъезда дома на проспекту Ленина. Местного жителя, истекающего кровью, обнаружили соседи. Они вызвали скорую помощь, но мужчина скончался от полученных повреждений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователям удалось выйти на предполагаемое убийцу только через семь лет. Тогда этот 24-летний житель Бобровского района уже был за решеткой по другому делу. Но удалось установить, что молодой человек в 2012 году учился и жил в городе Лиски.

Один свидетель видел, как из подъезда выбегал незнакомый парень. Он, несмотря на прошедшее время, сразу же опознал молодого человека. Тогда мужчина признался, что курил в подъезде дома, когда пожилой мужчина сделал ему замечание. Он не сдержался и схватился за нож.

Услышав женские голоса, доносившиеся из квартир, о том, что соседи вызовут правоохранителей, он испугался и стал убегать. В этот момент парень увидел незнакомца, который его впоследствии и опознал.

- Следователями собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты