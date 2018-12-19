Курильщик, зарезавший пожилого мужчину за замечание, проведет 9 лет в тюрьме в Воронежской области

19 Дек. 11:32 2018-12-19T11:34:34+03:00

Убийцу нашли только через семь лет, когда он оказался за решеткой по другому делу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Когда он пошел на убийство, ему было всего 17 лет

Изменить размер текста: A A

В 2012 году ему было 17 лет. Теперь этому жителю Бобровского района 24 года. Практически семь лет он свободно жил, зная, что совершил убийство. Теперь же 9 лет ему предстоит провести в колонии общего режима.

6 апреля 2012 года в Лискинской ЦРБ скончался 58-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевыми ранениями туловища, головы и рук из подъезда дома на проспекту Ленина. Местного жителя, истекающего кровью, обнаружили соседи. Они вызвали скорую помощь, но мужчина скончался от полученных повреждений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователям удалось выйти на предполагаемое убийцу только через семь лет. Тогда этот 24-летний житель Бобровского района уже был за решеткой по другому делу. Но удалось установить, что молодой человек в 2012 году учился и жил в городе Лиски.

Один свидетель видел, как из подъезда выбегал незнакомый парень. Он, несмотря на прошедшее время, сразу же опознал молодого человека. Тогда мужчина признался, что курил в подъезде дома, когда пожилой мужчина сделал ему замечание. Он не сдержался и схватился за нож.

Услышав женские голоса, доносившиеся из квартир, о том, что соседи вызовут правоохранителей, он испугался и стал убегать. В этот момент парень увидел незнакомца, который его впоследствии и опознал.

- Следователями собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.