2018-12-19T11:08:17+03:00
Общество

В Воронеже создали «Городскую дорожную службу», которая будет чистить и ремонтировать ливневки

Также это учреждение займется ямочным ремонтом
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По улицам города наконец-то можно будет ходить и после дождей?По улицам города наконец-то можно будет ходить и после дождей?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

18 декабря было опубликовано постановление о создании муниципального бюджетного учреждения «Городская дорожная служба». Специалисты данной службы будут заниматься содержанием и ремонтом сетей ливневой канализации в Воронеже, а также аварийным ремонтом городских дорог.

Куратором этого муниципального учреждения назначили Олега Котова, руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа. Под новое учреждение также было выделено и новое здание по адресу: проспект Труда, 107. Согласно плану, к марту 2019 года будут заключены трудовые договоры со всеми необходимыми работниками.

Напомним, до этого на заседании Воронежской городской Думы обсуждалось создание специализированного бюджетного учреждения «Служба содержания систем ливнеотведения и аварийного ремонта улично-дорожной сети». Тогда же сообщалось, что ее работники будут, например, откачивать ливневые воды в местах подтопления или латать бреши в асфальтовом покрытии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты