В Воронеже создали «Городскую дорожную службу», которая будет чистить и ремонтировать ливневки

19 Дек. 11:08 2018-12-19T11:08:17+03:00

По улицам города наконец-то можно будет ходить и после дождей? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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18 декабря было опубликовано постановление о создании муниципального бюджетного учреждения «Городская дорожная служба». Специалисты данной службы будут заниматься содержанием и ремонтом сетей ливневой канализации в Воронеже, а также аварийным ремонтом городских дорог.

Куратором этого муниципального учреждения назначили Олега Котова, руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа. Под новое учреждение также было выделено и новое здание по адресу: проспект Труда, 107. Согласно плану, к марту 2019 года будут заключены трудовые договоры со всеми необходимыми работниками.

Напомним, до этого на заседании Воронежской городской Думы обсуждалось создание специализированного бюджетного учреждения «Служба содержания систем ливнеотведения и аварийного ремонта улично-дорожной сети». Тогда же сообщалось, что ее работники будут, например, откачивать ливневые воды в местах подтопления или латать бреши в асфальтовом покрытии.