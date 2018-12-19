2018-12-19T10:46:17+03:00
Общество

Ответственным за создание легкорельсового метро в Воронеже будет Минтранс РФ

Наше ведомство будет следить за проектом вместе с японским министерством (MLIT)
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 декабря в Токио на заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в числе прочих была поднята и тема комфортной городской среды и транспорта. Встреча прошла под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Воронеж был отмечен как «пилотный» город, где должен быть реализован перспективный проект строительства легкорельсового транспорта с применением принципов TOD (транзитно-ориентированное развитие) и организацией транспортно-пересадочных узлов.

- В итоговый протокол межправительственной комиссии внесено два пункта: по строительству легкорельсового транспорта в Воронеже в рамках взаимодействия по совместным транспортным проектам (ответственные – Минтранс РФ и MLIT Японии), а также по созданию комфортной городской среды (ответственные – Минстрой РФ и MLIT Японии), - комментируют в пресс-службе мэрии Воронежа.

В связи с заключением муниципального контракта на разработку генерального плана и схемы комплексного развития транспортного обслуживания города специалисты японской компании Nikken Sekkei посетят Воронеж 15 января 2019 года. Они предоставят рекомендации по градостроительному планированию с применением TOD и дальнейшего обсуждения возможности разработки японской компанией мастер-планов территорий, подлежащих развитию.

Обсудили на заседании и перспективу реализации проекта в виде государственно-частного партнерства, в том числе, с созданием консорциума частных российско-японских компаний и с использованием концессионных механизмов.

По итогам встречи принято решение, что в апреле 2019 года в Воронеже пройдет заседание совместной рабочей группы по транспорту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты