Ответственным за создание легкорельсового метро в Воронеже будет Минтранс РФ

19 Дек. 10:46 2018-12-19T10:46:17+03:00

Наше ведомство будет следить за проектом вместе с японским министерством (MLIT)

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18 декабря в Токио на заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в числе прочих была поднята и тема комфортной городской среды и транспорта. Встреча прошла под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Воронеж был отмечен как «пилотный» город, где должен быть реализован перспективный проект строительства легкорельсового транспорта с применением принципов TOD (транзитно-ориентированное развитие) и организацией транспортно-пересадочных узлов.

- В итоговый протокол межправительственной комиссии внесено два пункта: по строительству легкорельсового транспорта в Воронеже в рамках взаимодействия по совместным транспортным проектам (ответственные – Минтранс РФ и MLIT Японии), а также по созданию комфортной городской среды (ответственные – Минстрой РФ и MLIT Японии), - комментируют в пресс-службе мэрии Воронежа.

В связи с заключением муниципального контракта на разработку генерального плана и схемы комплексного развития транспортного обслуживания города специалисты японской компании Nikken Sekkei посетят Воронеж 15 января 2019 года. Они предоставят рекомендации по градостроительному планированию с применением TOD и дальнейшего обсуждения возможности разработки японской компанией мастер-планов территорий, подлежащих развитию.

Обсудили на заседании и перспективу реализации проекта в виде государственно-частного партнерства, в том числе, с созданием консорциума частных российско-японских компаний и с использованием концессионных механизмов.

По итогам встречи принято решение, что в апреле 2019 года в Воронеже пройдет заседание совместной рабочей группы по транспорту.