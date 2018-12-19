2018-12-19T10:34:13+03:00
Общество

Из Лисок в Воронеж будет ходить дополнительная электричка

Она начнет курсировать через несколько дней
Олег ИВАНОВ
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Теперь жители Воронежской области смогут быстрее добираться в центр регионаТеперь жители Воронежской области смогут быстрее добираться в центр регионаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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По согласованию с администрацией Воронежской области 22 декабря 2018 года назначается дополнительный пригородный поезд № 6011. Новая электричка будет ходить от станции «Лиски» до станции «Воронеж-1».

Отправление будет в 12:15. В Воронеже все пассажиры окажутся уже в 14:18. Пригородный поезд пройдет по следующему маршруту: Блочный Завод, Бодеево, Давыдовка, Колодезная, Масловка, Машмет, Придача, о.п. 586 км, о.п. 582 км, Отрожка, Березовая Роща. Стоянка на каждой из этих станций составит от одной до двух минут.

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