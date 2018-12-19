2018-12-19T10:03:17+03:00
Общество

В Воронеже показали, как будет выглядеть площадь Победы после реконструкции за 5,2 млн рублей

В рамках реконструкции запланировано четыре этапа строительства
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Фото предоставлено ПИ «Гипрокоммундортранс»Фото предоставлено ПИ «Гипрокоммундортранс»
Изменить размер текста:

Мы уже сообщали, что проектный институт «Гипрокоммундортранс» выиграл открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках благоустройства площади Победы. Проект должен быть готов к 1 апреля 2019 года. Стоимость контракта составит 5,2 млн рублей.

Реконструкция пройдет в четыре этапа. Первый подразумевает благоустройство территории мемориального комплекса. Во время второго этапа появится фонтан в сквере Помяловского. На третьем этапе ожидается преображение лестничного схода на улице Помяловского. Заключительный четвертый этап - это благоустройство самой улицы Помяловского. Площадь реконструкции затронет 16,9 тыс. м2.

В проекте будут предусмотрены: реконструкция тротуарного покрытия, ливневая канализация и организация стока ливневых вод, малые архитектурные формы и многое другое.

Фото предоставлено ПИ «Гипрокоммундортранс»

Фото предоставлено ПИ «Гипрокоммундортранс»

На площади должно появиться пидеонаблюдение, подключенное к системе МКУ «Безопасный город», а также Wi-Fi.

– Предполагается довольно обширный объем работ по озеленению территории, включая разработку дендроплана. У заказчика есть особое пожелание – чтобы раздел проекта по организации рельефа был выполнен с учетом максимального сохранения существующего ландшафта, – комментируют в пресс-службе ПИ «Гипрокоммундортранс».

Напомним, что данный проектный институт уже разрабатывал концепцию реконструкции площади Победы в 2013 году, однако строительные работы тогда так и не начались. Теперь же площадь должна обновиться к началу 2020 года – к празднованию 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты