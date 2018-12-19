В Воронеже показали, как будет выглядеть площадь Победы после реконструкции за 5,2 млн рублей

19 Дек. 10:02 2018-12-19T10:03:17+03:00

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Мы уже сообщали, что проектный институт «Гипрокоммундортранс» выиграл открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках благоустройства площади Победы. Проект должен быть готов к 1 апреля 2019 года. Стоимость контракта составит 5,2 млн рублей.

Реконструкция пройдет в четыре этапа. Первый подразумевает благоустройство территории мемориального комплекса. Во время второго этапа появится фонтан в сквере Помяловского. На третьем этапе ожидается преображение лестничного схода на улице Помяловского. Заключительный четвертый этап - это благоустройство самой улицы Помяловского. Площадь реконструкции затронет 16,9 тыс. м2.

В проекте будут предусмотрены: реконструкция тротуарного покрытия, ливневая канализация и организация стока ливневых вод, малые архитектурные формы и многое другое.

Фото предоставлено ПИ «Гипрокоммундортранс»

На площади должно появиться пидеонаблюдение, подключенное к системе МКУ «Безопасный город», а также Wi-Fi.

– Предполагается довольно обширный объем работ по озеленению территории, включая разработку дендроплана. У заказчика есть особое пожелание – чтобы раздел проекта по организации рельефа был выполнен с учетом максимального сохранения существующего ландшафта, – комментируют в пресс-службе ПИ «Гипрокоммундортранс».

Напомним, что данный проектный институт уже разрабатывал концепцию реконструкции площади Победы в 2013 году, однако строительные работы тогда так и не начались. Теперь же площадь должна обновиться к началу 2020 года – к празднованию 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.