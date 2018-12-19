Экс-кандидат в губернаторы предложил вернуть дореволюционные названия более чем 70 улицам Воронежа

19 Дек. 09:40 2018-12-19T09:43:43+03:00

В центре Воронежа совсем недавно уже обновляли указатели с улицами. Неужели снова придется тратиться? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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18 декабря закончилось заседание комиссии по культурному наследию администрации Воронежа. Профессор, доктор исторических наук Аркадий Минаков, получивший широкую известность после участия в выборах на место губернатора региона в этом году, выступил с предложение о присвоении двойных названий улицам воронежского центра.

То есть он предложил вернуть дореволюционные имена. Таким образом, в центре города на домах может появиться по две, а то и больше табличек с различными наименованиями.

- Предложение в целом одобрено. Список улиц взят за основу и принято решение о его доработке в рабочем порядке с учетом рекомендаций членов комиссии по культурному наследию, - прокомментировал в соцсетях Аркадий Минаков.

Вот только воронежцы вспомнили, что у того же проспекта Революции есть «второе имя». Но кто им пользуется? К тому же, где брать деньги на обновление, ведь в городе и так недавно прошла целая кампания по замене старых табличек на новые - светящиеся. Поэтому если идея и будет воплощена, то только выборочно с участием гораздо меньшего количества улиц.

А что думаете вы?

К слову, вот сам исходный список:

20-летия ВЛКСМ улица // Поднабережная улица

III Интернационала улица// Ситников переулок

Авиационная улица// Касаткина гора

Алексеевского улица // Глухой Покровский переулок

Бакунина улица//1-я Беговая улица

Батуринская улица// Халютинская улица

Бауманский переулок//Вознесенский переулок

Белинского переулок// Спасовский переулок

Белинского улица// Спасовская улица

Бестужева улица//Чечёры улица (Чечёры – множественное число, район, поэтому слово «улица» лучше убрать)

Бехтерева улица // Вяхиревская улица

Бучкури улица // Логовая улица

Вайцеховского улица// Вигелевская улица

Варейкиса улица//Железнодорожников улица

Веры Фигнер улица//Большая Предтеченская улица

Войкова улица//Воскресенская улица (в Ямской слободе)

Вокзальная улица// Большая Николаевская улица

Володарского улица//Мещанская улица

Ворошилова улица//Петинский выезд

Героев Революции улица//Рощинская улица

Герцена улица//Никольский переулок

Декабристов улица//Крутая улица и Успенский съезд

Демократии улица// Гамовская улица

Дзержинского улица//Покровская улица

Желябова улица//Миллионная улица и Миллионный переулок

Жилина улица//Большая Терновая улица

Кавалерийская улица// Грачиный лог

Каляева улица// Малая Петропавловская улица

Кирова улица// Романовская улица, 2-я Острогожская улица

Клубная улица//Мало-Предтеченская улица

Комиссаржевской улица // Тулиновский переулок

Коммунаров улица// Жандармская гора и Мокрая улица (2-й вариант: Большая Смоленская улица – вся улица)

Коммунистической молодежи улица//Беломестная улица

Комсомольский сквер//Новоконная площадь

Кости Стрелюка улица // Пятницкая улица

Красноармейская улица// Валовая улица

Краснознаменная улица// Малышевская улица

Красных партизан улица// Старогуменная улица

Крестьянская улица//Малая Алексеевская улица

Кропоткина улица// 2-я Беговая улица

Крупской улица// Монашкина гора

Ленина площадь// Староконная площадь

Луначарского улица// Александровская улица (в Троицкой слободе)

Максима Горького улица//Подъяченская улица

Металлистов гора// Соборная гора

Ольминского улица//Перелёшинская улица

Первомайская улица//Малая Богоявленская улица

Петра Алексеева улица//Синицынский переулок

Помяловского улица // Семинарская гора и Дубницкая улица

Пролетарская улица – Большая Алексеевская улица

Пушкинская улица// 1-я Острогожская улица

Рабочий городок ул. // Девичий монастырь

Революции 1905 года улица// Пограничная улица

Ремесленная гора//Кудинова гора

Сазонова улица//Гуменской переулок

Свободы улица // 2-я Девицкая улица

Сиреневая улица // Никольская улица

Советская площадь//Мясная площадь

Станкевича улица//Селиванова гора

Степана Разина улица//Петровский съезд и Попово-Рыночная улица

Студенческая улица // Грузовая улица

Таранченко улица//Вознесенская улица

Театральная улица//Мясная гора и Мясницкая улица

Трудовая улица// Верхнедьяконовская улица и Нижнедьяконовская улица

Университетская площадь/Митрофановская площадь

Урицкого улица// Бринкманская улица, 2-я Николаевская улица и Соболевский переулок

Фабричный переулок//Онуфриевский переулок

Феоктистова улица // Петровская улица

Фрунзе улица// Консисторская улица

Целинная улица//Пустоваловская улица

Цюрупы улица// Петропавловская улица

Чернышевского улица//Богословская улица (съезд, спуск)

Шевченко улица//Верхняя Ильинская улица