Экс-кандидат в губернаторы предложил вернуть дореволюционные названия более чем 70 улицам Воронежа
18 декабря закончилось заседание комиссии по культурному наследию администрации Воронежа. Профессор, доктор исторических наук Аркадий Минаков, получивший широкую известность после участия в выборах на место губернатора региона в этом году, выступил с предложение о присвоении двойных названий улицам воронежского центра.
То есть он предложил вернуть дореволюционные имена. Таким образом, в центре города на домах может появиться по две, а то и больше табличек с различными наименованиями.
- Предложение в целом одобрено. Список улиц взят за основу и принято решение о его доработке в рабочем порядке с учетом рекомендаций членов комиссии по культурному наследию, - прокомментировал в соцсетях Аркадий Минаков.
Вот только воронежцы вспомнили, что у того же проспекта Революции есть «второе имя». Но кто им пользуется? К тому же, где брать деньги на обновление, ведь в городе и так недавно прошла целая кампания по замене старых табличек на новые - светящиеся. Поэтому если идея и будет воплощена, то только выборочно с участием гораздо меньшего количества улиц.
А что думаете вы?
К слову, вот сам исходный список:
20-летия ВЛКСМ улица // Поднабережная улица
III Интернационала улица// Ситников переулок
Авиационная улица// Касаткина гора
Алексеевского улица // Глухой Покровский переулок
Бакунина улица//1-я Беговая улица
Батуринская улица// Халютинская улица
Бауманский переулок//Вознесенский переулок
Белинского переулок// Спасовский переулок
Белинского улица// Спасовская улица
Бестужева улица//Чечёры улица (Чечёры – множественное число, район, поэтому слово «улица» лучше убрать)
Бехтерева улица // Вяхиревская улица
Бучкури улица // Логовая улица
Вайцеховского улица// Вигелевская улица
Варейкиса улица//Железнодорожников улица
Веры Фигнер улица//Большая Предтеченская улица
Войкова улица//Воскресенская улица (в Ямской слободе)
Вокзальная улица// Большая Николаевская улица
Володарского улица//Мещанская улица
Ворошилова улица//Петинский выезд
Героев Революции улица//Рощинская улица
Герцена улица//Никольский переулок
Декабристов улица//Крутая улица и Успенский съезд
Демократии улица// Гамовская улица
Дзержинского улица//Покровская улица
Желябова улица//Миллионная улица и Миллионный переулок
Жилина улица//Большая Терновая улица
Кавалерийская улица// Грачиный лог
Каляева улица// Малая Петропавловская улица
Кирова улица// Романовская улица, 2-я Острогожская улица
Клубная улица//Мало-Предтеченская улица
Комиссаржевской улица // Тулиновский переулок
Коммунаров улица// Жандармская гора и Мокрая улица (2-й вариант: Большая Смоленская улица – вся улица)
Коммунистической молодежи улица//Беломестная улица
Комсомольский сквер//Новоконная площадь
Кости Стрелюка улица // Пятницкая улица
Красноармейская улица// Валовая улица
Краснознаменная улица// Малышевская улица
Красных партизан улица// Старогуменная улица
Крестьянская улица//Малая Алексеевская улица
Кропоткина улица// 2-я Беговая улица
Крупской улица// Монашкина гора
Ленина площадь// Староконная площадь
Луначарского улица// Александровская улица (в Троицкой слободе)
Максима Горького улица//Подъяченская улица
Металлистов гора// Соборная гора
Ольминского улица//Перелёшинская улица
Первомайская улица//Малая Богоявленская улица
Петра Алексеева улица//Синицынский переулок
Помяловского улица // Семинарская гора и Дубницкая улица
Пролетарская улица – Большая Алексеевская улица
Пушкинская улица// 1-я Острогожская улица
Рабочий городок ул. // Девичий монастырь
Революции 1905 года улица// Пограничная улица
Ремесленная гора//Кудинова гора
Сазонова улица//Гуменской переулок
Свободы улица // 2-я Девицкая улица
Сиреневая улица // Никольская улица
Советская площадь//Мясная площадь
Станкевича улица//Селиванова гора
Степана Разина улица//Петровский съезд и Попово-Рыночная улица
Студенческая улица // Грузовая улица
Таранченко улица//Вознесенская улица
Театральная улица//Мясная гора и Мясницкая улица
Трудовая улица// Верхнедьяконовская улица и Нижнедьяконовская улица
Университетская площадь/Митрофановская площадь
Урицкого улица// Бринкманская улица, 2-я Николаевская улица и Соболевский переулок
Фабричный переулок//Онуфриевский переулок
Феоктистова улица // Петровская улица
Фрунзе улица// Консисторская улица
Целинная улица//Пустоваловская улица
Цюрупы улица// Петропавловская улица
Чернышевского улица//Богословская улица (съезд, спуск)
Шевченко улица//Верхняя Ильинская улица