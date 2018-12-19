2018-12-19T09:18:33+03:00
Общество

Активисты разработали онлайн-карту самых аварийных мест в Воронеже

Она основа на ДТП, случившихся за последние три года
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С помощью карты вы сможете прокладывать наиболее безаварийные путиС помощью карты вы сможете прокладывать наиболее безаварийные путиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Проект «Карта ДТП» посвящен проблеме дорожно-транспортных происшествий в России. Сервис позволяет выбрать любой регион или город нашей страны, в том числе и Воронеж. После этого вам будет представлена раскадровка, где и когда случались аварии с участием пешеходов, велосипедистов или одних лишь автомобилистов. Черной линией обведены смертельные аварии. Так, например, можно оценить, как обстоят дела с ДТП в том или ином районе перед покупкой новой квартиры.

Активисты использовали данные с официального портала статистики ГИБДД. При этом каждый желающий может выбрать нужный временной отрезок с 1 января 2015 года.

- Цель нашего проекта - повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП. Все это может способствовать выявлению реальных причин ДТП, оценке инфраструктуры, а также выработке более качественных программ по повышению безопасности на дорогах, - сообщают авторы проекта.

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