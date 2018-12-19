В Воронежской области чаще всего умирают от проблем сердечно-сосудистой системы

19 Дек. 08:54 2018-12-19T08:54:31+03:00

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Чаще всего жители Воронежской области умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Так, с начала 2018-го показатель смертности составил 613 человек на 100 тысяч населения региона. В Центральном федеральном округе - 600.Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Наталья Нехаенко.

Второй причиной смертности - новообразования: 178,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель по России - 200. Отметим, что в области этот показатель снизился с 186 в 2017 году. На низком уровне в Воронежской области уровень смертности от инфекционных болезней: 6,8 на 100 тысяч, а по стране - 22,2. Уход из жизни от туберкулеза - 2,2 на 100 тысяч человек, средний показатель по России - 5,7.

– Проблеме сердечно-сосудистых заболеваний мы уделяем большое внимание. Но происходит высокий износ оборудования. В области десять первичных сердечно-сосудистых отделений, которые позволяют правильно провести диагностику инсульта. Оборудование для них поставляли еще десять лет назад в рамках нацпроекта «Здоровье». Периодически томографы выходят из строя, пациентов приходится перемаршрутизироват. Растет нагрузка на другие томографы, - пояснила Наталья Нехаенко.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» региону выделят 1,3 млрд рублей, и до 2019 года в области появятся три рентгено-эндоваскулярные лаборатории. Там жителям области смогут делать операции на кровеносных сосудах. В ближайшее время их создадут на базе больницы «Электроника» в Воронеже, а потом в Борисоглебске и Россоши.