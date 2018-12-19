Каждый третий воронежец хотя бы раз в жизни давал взятку

19 Дек. 08:50 2018-12-19T08:52:11+03:00

Кто никогда не участвовал ни в каких коррупционных клубках - это 65,8% воронежцев. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Воронежцев на днях попросили оценить уровень распространения коррупции в обществе. И знаете, что ответило большинство горожан специалистам института общественного мнения «Квалитас»? Очень высокая - такой вариант выбрали 42% наших земляков. Их поддерживают еще 37% респондентов, которые говорят просто о высоком уровне. Хотя так ли велика разница?

Только 15,6% уверены, что уровень взяточничества в нашей стране все-таки средний. Другие 0,8% - заявили о низком. Интересно, что 1,3% воронежцев и вовсе сказали: «Считаю, что коррупции нет». Наверное, они пошутили?

Но что говорить об общем, если можно спросить о личном? Исследователи выяснили, воронежцы только думают о повсеместной коррупции или еще и участвую в ней. Был задан просто вопрос: приходилось ли горожанам давать деньги или подарки людям, от которых зависело решение проблем.

Только 6,5% сказали: «Да, и нередко». Тут большинство уже на другой стороне, кто никогда не участвовал ни в каких коррупционных клубках - это 65,8%. Только тут возникает вопрос: откуда же тогда такая уверенность в высоком уровне коррупции? Еще 26,7% воронежцев давали взятки, но это были единичные случаи. Специалисты также отметили, что чем беднее были респонденты, тем чаще они сталкивались с вымогательством взяток.