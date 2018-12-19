2018-12-19T00:34:35+03:00
Звезды

Комедия «Елки последние» расскажет про влюбленную продавщицу из Воронежа

В заключительном фильме франшизы снова упомянут наш город
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Воронежцы в фильме "Елки-3".Воронежцы в фильме "Елки-3".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Хотя в Воронеже и не проходили съемки, но так или иначе, наш города снова прозвучит в заключительном фильме популярной франшизы «Елки». В седьмой по счету комедийный новогодний киноальманах «Ёлки последние» вошла история о влюбленной продавщице из Воронежа, которая отправляется по следам своего объекта обожания - сериального актера Комаровского. Новеллу «Вокзал на троих» сняла режиссер Анна Пармас, воронежскую девушку сыграла Екатерина Агеева, а Марк Богатырев - звезду, в которого героиня влюблена. Богатыреву везет на Воронеж в фильмах: в сериале «Кухня» он играл начинающего повара, приехавшего в Москву из столицы Черноземья.

«Елки последние» выйдут в прокат 27 декабря.

Напомним, Воронеж неоднократно засветился в популярной франшизе: около 1000 воронежцев приняли участие в съемках финальной сцены фильма «Елки-3» на площади Ленина, также воронежцы участвовали в съемках финала картины «Елки 1914», которые проходили в фойе театра оперы и балета, в фильме «Елки новые» снялась семья Матвейковых из Воронежа, которая выиграла в конкурсе, в фильм вошла «воронежская» новелла про актрису ТЮЗа, которая в новогодние праздники работает Снегурочкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты