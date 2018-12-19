Комедия «Елки последние» расскажет про влюбленную продавщицу из Воронежа

19 Дек. 00:34 2018-12-19T00:34:35+03:00

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Хотя в Воронеже и не проходили съемки, но так или иначе, наш города снова прозвучит в заключительном фильме популярной франшизы «Елки». В седьмой по счету комедийный новогодний киноальманах «Ёлки последние» вошла история о влюбленной продавщице из Воронежа, которая отправляется по следам своего объекта обожания - сериального актера Комаровского. Новеллу «Вокзал на троих» сняла режиссер Анна Пармас, воронежскую девушку сыграла Екатерина Агеева, а Марк Богатырев - звезду, в которого героиня влюблена. Богатыреву везет на Воронеж в фильмах: в сериале «Кухня» он играл начинающего повара, приехавшего в Москву из столицы Черноземья.

«Елки последние» выйдут в прокат 27 декабря.

Напомним, Воронеж неоднократно засветился в популярной франшизе: около 1000 воронежцев приняли участие в съемках финальной сцены фильма «Елки-3» на площади Ленина, также воронежцы участвовали в съемках финала картины «Елки 1914», которые проходили в фойе театра оперы и балета, в фильме «Елки новые» снялась семья Матвейковых из Воронежа, которая выиграла в конкурсе, в фильм вошла «воронежская» новелла про актрису ТЮЗа, которая в новогодние праздники работает Снегурочкой.