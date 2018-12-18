Воронежская елка вошел в топ-10 самых высоких в стране

18 Дек. 23:59 2018-12-19T00:05:58+03:00

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В ТОП-10 самых высоких елок в стране вошла и воронежская конструкция. Наша елка «ростом» 26 метров на седьмой позиции рейтинга, составленного аналитическим агентством ТурСтат.

Самая высокая новогодняя елка – в Красноярске (55 метров), за ней следуют Уфа (34 м), Тула (32 м), Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва (27 м). После воронежской - Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м) и Ставрополь (25 м).

Пару лет назад воронежская елка чуть не возглавила список самых дорогих елок. Горбюджет чуть не заплатил за новогоднюю конструкцию 7,2 млн. Но общественное мнение не дало потратить такие колоссальные средства на праздничный символ. В итоге власти представили хорошую мину при плохой игре: представили так, что фирма отказалась от контракта, а ту самую елку купил Воронежу таинственный спонсор.

Напомним, елку на площади Ленина уже установили, иллюминацию на ней зажгут 20 декабря. 22-го числа у елки пройдет парад Дедов Морозов с турниром по комическому футболу.