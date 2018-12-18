2018-12-18T20:19:22+03:00
Общество

Воронежцев позвали на поиски 16-летнего подростка

Максим Азаров пропал без вести еще 9 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы сообщества "Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж" соцсети Вконтактефото со страницы сообщества "Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж" соцсети Вконтакте
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Десятый день ничего не известно о судьбе 16-летнего Максима Азарова. Он перестал выходить на связь 9 декабря 2018 года. Поисковики из воронежского отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировку на подростка и просят жителей региона сообщить о месте его нахождения, если узнают его на улице, по телефнам 8 (800) 700 54 52 или 112.

Приметы Максима: рост около 182 см, худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, темные джинсы, салатовую вязаную шапку и кроссовки с желтой подошвой.

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