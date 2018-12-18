Студенческие стройотряды Воронежского опорного университета стали лучшими в области

18 Дек. 19:37 2018-12-18T19:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На церемонии торжественного закрытия третьего трудового семестра студотрядов Воронежской области подвели итоги работы и определили лучших бойцов. Целый букет наград наград получили студенты Воронежского государственного технического университета, которые ударно поработали в этом году.

В конкурсе профессионального мастерства «СтройSkills» все три призовых места распределились между отрядами Воронежского опорного университета. В номинации «Студенческие строительные отряды» равных бойцам и отрядам этого вуза также не оказалось. А в номинации "Лучший штаб студенческий отрядов вузов области" штаб Воронежского Опорного Университета «ВГТУ» стал первым уже в пятый раз.