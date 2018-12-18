Воронежская область получила 22 новые машины скорой помощи
Они обошлись федеральному бюджету в 66 миллионов рублей
фото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской области
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Пресс-служба Департамента здравоохранения Воронежской области сообщила о поступлении в наш регион 22 новых машин скорой помощи марки ГАЗ. Покупка транспорта обошлась в 66 миллионов рублей, все расходы взял на себя федеральный бюджет.
Известно, что машины направили в 18 районных больниц и областной центр медицины катастроф. Все ГАЗели укомплектованы современным медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.