2018-12-18T19:19:33+03:00
Общество

Воронежская область получила 22 новые машины скорой помощи

Они обошлись федеральному бюджету в 66 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской области
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Пресс-служба Департамента здравоохранения Воронежской области сообщила о поступлении в наш регион 22 новых машин скорой помощи марки ГАЗ. Покупка транспорта обошлась в 66 миллионов рублей, все расходы взял на себя федеральный бюджет.

Известно, что машины направили в 18 районных больниц и областной центр медицины катастроф. Все ГАЗели укомплектованы современным медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

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