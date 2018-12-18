В Воронеже возбудили уголовные дела в отношении командира спецроты ДПС и его подчиненного

18 Дек. 18:54 2018-12-18T22:42:20+03:00

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В ходе доследственной проверки воронежские следователи на основании предоставленных сотрудниками УФСБ России материалов возбудили уголовные дела в отношении командира специализированной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД оперативного реагирования Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области и его подчиненного - инспектора взвода. Обоих подозревают в получении взятки.

Следователи установили, что в декабре 2018 года инспектор ДПС взвода в Эртильском районе получил от водителя, нарушившего правиладорожного движения, 22 тысячи рублей, чтобы «закрыть глаза» на нарушение. Позже инспектор поделился частью вознаграждения в размере 16 тысяч со своим начальником - командиром СР ДПС ГИБДД ОР ГУ МВД России по Воронежской области за покровительство. Впоследствии на допросах подозреваемые сотрудники полиции признались в получении взятки.

- Сотрудники ФСБ изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовных дел. В целях полноты, объективности и всесторонности проводимого расследования, следственными органами в обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, по результатам будут внесены соответствующие представления, - сообщает пресс-служба СУСК по Воронежской области.

Напомним, о задержании подозреваемых в получении взятки стало известно 13 декабря.

- По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут выявлены причины и условия, способствующие правонарушению, а также проведению воспитательной работы и влияние руководства УГИБДД на данное подразделение, по результатам которой, поверьте, будет дана самая жесткая оценка действия либо бездействия и непосредственному руководителю в том числе. ГУ благодарно всем ведомствам, которые принимают участие в выявлении лиц, порочащих систему МВД, а также будет благодарно гражданам, которые своевременно будут информировать о подобных правонарушениях, - так ситуацию прокомментировали в пресс-службе воронежской полиции.