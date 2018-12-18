Сельхоззапасам Воронежской области угрожает муха-горбатка

18 Дек. 18:14 2018-12-18T18:14:30+03:00

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Службы карантина растений, в том числе и в Воронеже, приведены в боевую готовность в связи с угрозой завоза на нашу территорию опасного вредителя сельхозпродукции – мухи-горбатки. Это мелкое, но прожорливое и плодовитое насекомое недавно выявили в партии цитрусовых в порту Новороссийска. Зараженные фрукты везли из Турции.

Опасность для запасов сельхозпродукции представляет личинка мухи, достигающая размеров 5 мм и часто обнаруживающаяся в сое, муке, гниющем картофиле, спелых бананах. Могут размножаться, питаясь молочной продукцией, сыром, грибами, фруктами, овощах, орехах, мясе, яйцах, макаронах.

Кроме порчи продуктов муха представляет угрозу и здоровью человека. Личинка может служить источником заражения паразитарным заболеванием – миазом, требующим системного лечения.

Расселяется муха не только на зараженных импортных товарах, но и «путешествуют» в шерсти животных. Поэтому границ для мухи не существует.

Размножению опасного карантинного вредителе не помеха даже российские морозы. Муха может зимовать в теплых складах.

Опознать горбатку от безобидной мелкой мухи-дрозофилы в подвижном состоянии невозможно. А в природе известны больше трех тысяч разновидностей горбаток, что еще больше затрудняет ее идентификацию.

- Самая надежная идентификация возможна только при лабораторном исследовании на высокотехнологичном оборудовании. У нас оно есть и позволяет четко выполнять поставленные задачи. При процедуре досмотра груза наши специалисты обязательно собирают насекомых, в том числе не только живых, но и мертвых особей. После чего доставляют в аккредитованную лабораторию. Далее, на основе морфологических и молекулярно-генетических методов, делается заключение является ли насекомое карантинным объектом, - рассказал Дмитрий Ряскин, научный сотрудник Воронежского филиала ФГБУ «ВНИИКР». – Хочется обратить особое внимание, что одним из основных путей транспортировки объекта является не столько продукция плохого товарного качества, сколько грязная тара, ненадлежащие средства упаковки контейнеров. Такой груз не пройдет границу России.