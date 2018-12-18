Воронежцам рассказали, как избежать отравлений за новогодним столом

18 Дек. 17:50 2018-12-18T17:51:29+03:00

Откажитесь от соблазна наготовить салатов на все девять дней. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В преддверии новогодних корпоративов санитарные врачи напомнили воронежцам правила, которые позволят провести праздники без последствий для здоровья. Так, при заказе новогодних банкетов, необходимо отдавать предпочтения стационарным предприятиям общественного питания, тем, в которых вы хотя бы один раз употребляли пищу.

Выбирая общие или индивидуальные закуски, отдайте предпочтение первым. Они не так быстро теряют вид при ожидании начала банкета. С точки зрения безопасности лучше выбрать блюда, способ обработки которых включает максимальную термическую (температурную) обработку.

Покупая продукты к праздничному столу, соблюдайте следующие правила:

1. Приобретать пищевые продукты в проверенных местах, стационарных магазинах, ни в коем случае не приобретать продукты с рук. Особенно не стоит покупать красную икру с рук в местах несанкционированной торговли.

2. При выборе продуктов обращать внимание на дату изготовления продукции и срок их реализации, а также на соблюдение температурного режима хранения в торговом зале. Приобретая икру необходимо изучить этикетку, на которой должно быть указано название рыбы, из которой изъяли икру, а также дата изготовления. На банке должно быть слово «икра», а также номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Икринки должны быть мелкие, рассыпчатые, лопаться при нажатии и немного белеть в горячей воде.

3. Если Вы приобретаете продукты заранее, то обратите внимание на то, что при их хранении дома, также необходимо соблюдать сроки и температурный режим хранения.

4. Не приобретайте пищевые продукты без товарных ярлыков, этикеток, если продукция расфасована магазином, то по Вашей просьбе Вам должны показать ярлык (этикетку) завода изготовителя.

5. Пищевые отравления в январские праздники более чем в половине случаев происходит по одной причине — людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года продукты, и они упорно продолжают их хранить, постепенно потребляя в пищу. Следует помнить, что срок хранения салатов в холодильнике не вечен. В идеале – просто не наготавливайте на девять дней вперед.