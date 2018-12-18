На территории Хоперского заповедника под Воронежем живет около 250 выхухолей

18 Дек. 17:45 2018-12-18T17:47:05+03:00

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В Хоперском государственном заповеднике провели очередной учет численности выхухоли. Он показал, что сейчас на территории охраняемой зоны живет около 210-250 этих животных, находящихся на грани исчезновения. Ровно год назад их было не больше 150. Этот небольшой рывочек нельзя считать прогрессом: накануне 90-х годов среднее число особей в заповеднике составляло 1200. Потом ситуацию изменило распространившееся браконьерство.

Проводят учет обычно в конце осени или в начале зимы, после ледостава, когда лед уже может выдержать вес человека, но еще прозрачен и не покрыт толстыми сугробами. В это время удобнее всего просматривать дно на предмет норок. Обзор перестают закрывать водные растения. Ученые установили, что выхухоли жадные до недвижимости: они предпочитают заводить сразу несколько "квартир". Поэтому было подсчитано, что на одну такую "квартиру" приходится обычно 0,7 особей. Исходя из этого вычисляют примерное число жильцов на водоеме.

- Сегодня про выхухоль больше не известно, чем известно, - делится старший научный сотрудник Наталья Марченко.

Действительно, зверь очень скрытный и почти не бывает на поверхности. Однако мы собрался все известное в развернутый материал, который скоро выйдет на сайте "КП".