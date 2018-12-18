2018-12-18T17:14:26+03:00
Общество

Воронежские спасатели нашли больше 300 нарушений на объектах, где планируются новогодние мероприятия

Все нарушения сразу устранили
Елена ФЕДЯШЕВА
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Новогодние праздники должны приносить только радость.Новогодние праздники должны приносить только радость.Фото: из архива «КП»
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Накануне новогодних торжеств ГУ МЧС по Воронежской области взяло под контроль 1442 объекта, из них 1115 - с массовым пребыванием детей. Также в число охраняемых объектов вошли храмы города, где в Рождество пройдут праздничные богослужения.

- Из 1115 объектов, где планируется проведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей, проверено 356, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Выявлено больше сотни нарушений требований пожарной безопасности, однако, ни одного грубого. И на данный момент все они устранены.

Сейчас спасатели проводят практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом и информируют граждан о необходимости соблюдения мер безопасности в праздничные дни.

Также проверяются базы и склады, где хранится пиротехника, а горожанам еще раз напоминают о правилах ее использования.

С 9.00 28 декабря 2018 года до 9.00 10 января 2019 года подразделения МЧС на территории Воронежской области перейдут в режим повышенной готовности. На особом контроле будут находиться социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей и неблагополучные семьи.

- На случай возникновения чрезвычайной ситуации в период проведения праздничных мероприятий в регионе создана группировка сил и средств, в которую вошли более 1200 человек и 340 единиц техники. На всех объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий, организовано дежурство сотрудников Главного управления МЧС и подчиненных подразделений, - добавили в пресс-службе.

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