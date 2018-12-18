Воронежские школьницы выиграли в качестве приза поездку в Великобританию

18 Дек. 16:13 2018-12-18T16:13:22+03:00

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Стали известны имена победителей конкурса на знание английского языка «Рождественская сказка». Его итоги подвели в Центральном районе Воронежа. Торжественная церемония награждения победители прошла в школе № 102.

- Всего в конкурсе приняли участие свыше 2 000 школьников города и области в возрасте от 6 до 17 лет, - рассказали в управе. -Уровень подготовки воронежских школьников был настолько высок, что по итогам конкурсной комиссией было отобрано 22 лучшие работы, из которых определили сразу двух победителей.

Ими стали Анастасия Сашина, ученица 10 «Б» класса гимназии № 1 и Ольга Молчалина, ученица 6 «Б» класса школы № 38. В качестве главного приза им досталась поездка в Великобританию в период летних каникул 2019 года. Девочки будут две недели гостить в языковом лагере, где смогут повысить свой уровень английского языка.