2018-12-18T16:11:03+03:00
Спорт

Воронежские самбисты завоевали два золота на первенстве ЦФО

Три наших спортсмена отобрались на первенство России [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Даниил Чайка и Сергей Неказанов заняли первые две строчки пьедестала почета в весовой категории 100 кг.Даниил Чайка и Сергей Неказанов заняли первые две строчки пьедестала почета в весовой категории 100 кг.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежские самбисты Даниил Чайка, Дмитрий Сидоров и Павел Коротких представят нашу область на первенстве России, которое состоится в феврале в Перми.

Путевки на первенство страны спортсмены завоевали на прошедшем первенстве ЦФО среди юношей 1999-2000 г.р.. Даниил Чайка в весовой категории 100 кг (тренер. Сергей Гончаров, СШОР №33) стал победителем соревнований. Бронзовым призером в этой весовой категории стал Сергей Неказанов (тренер Александр Карпов в ВИ МВД РФ, ДЮСШ №19).

Еще одно золото на счету Дмитрия Сидорова в весовой категории до 90 кг Тренирует спортсмена Анатолий Емков (СШОР №33, ДЮСШ №19).

Дмитрий Сидоров стал лучшим в весовой категории до 90 кг. Фото: cspsk-vrn.ru

Дмитрий Сидоров стал лучшим в весовой категории до 90 кг.Фото: cspsk-vrn.ru

Павел Коротких, курсант Воронежского института МВД РФ, воспитанник ДЮСШ №19, где он тренируется под руководством Александра Карпова и Евгения Сарачева, занял третье место в весовой категории до 74 кг.

Алексей Смотров стал третьим в весе до 68 кг (тренер – Иван Выхованец, ВУНЦ ВВС «ВВА»).

Бронзы на счету Павла Коротких (крайний справа)... Фото: cspsk-vrn.ru

Бронзы на счету Павла Коротких (крайний справа)...Фото: cspsk-vrn.ru

...и Алексея Смотрова. Фото: cspsk-vrn.ru

...и Алексея Смотрова.Фото: cspsk-vrn.ru

В командном зачете Воронежская область заняла третье место

- Интенсивная подготовка, посещение ребятами сборов, постоянная работа тренерского состава – это то, что привело к таким успешным, как я считаю, результатам, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной команды Воронежской области по самбо Андрей Лебедев.

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