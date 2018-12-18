Воронежские самбисты завоевали два золота на первенстве ЦФО
Воронежские самбисты Даниил Чайка, Дмитрий Сидоров и Павел Коротких представят нашу область на первенстве России, которое состоится в феврале в Перми.
Путевки на первенство страны спортсмены завоевали на прошедшем первенстве ЦФО среди юношей 1999-2000 г.р.. Даниил Чайка в весовой категории 100 кг (тренер. Сергей Гончаров, СШОР №33) стал победителем соревнований. Бронзовым призером в этой весовой категории стал Сергей Неказанов (тренер Александр Карпов в ВИ МВД РФ, ДЮСШ №19).
Еще одно золото на счету Дмитрия Сидорова в весовой категории до 90 кг Тренирует спортсмена Анатолий Емков (СШОР №33, ДЮСШ №19).
Дмитрий Сидоров стал лучшим в весовой категории до 90 кг.Фото: cspsk-vrn.ru
Павел Коротких, курсант Воронежского института МВД РФ, воспитанник ДЮСШ №19, где он тренируется под руководством Александра Карпова и Евгения Сарачева, занял третье место в весовой категории до 74 кг.
Алексей Смотров стал третьим в весе до 68 кг (тренер – Иван Выхованец, ВУНЦ ВВС «ВВА»).
Бронзы на счету Павла Коротких (крайний справа)...Фото: cspsk-vrn.ru
...и Алексея Смотрова.Фото: cspsk-vrn.ru
В командном зачете Воронежская область заняла третье место
- Интенсивная подготовка, посещение ребятами сборов, постоянная работа тренерского состава – это то, что привело к таким успешным, как я считаю, результатам, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной команды Воронежской области по самбо Андрей Лебедев.