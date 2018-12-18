В Воронеже будут судить женщину, убившую мужа

18 Дек. 15:57 2018-12-18T15:57:21+03:00

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В Воронеже будут судить 30-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве мужа. Следователи на днях передали в суд материалы расследования.

По версии следствия, 21 августа в одной из квартир Советского района между супругами вспыхнула ссора. Во время нее жена ударила мужа бутылкой по голове. Когда тот упал, женщина не остановилась, а продолжила бить несчастного ногами и руками, а затем взяла нож и несколько раз вонзила его в грудь своему благоверному. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

По началу подозреваемая отказывалась признавать свою вину, но позже под тяжестью улик созналась в совершении преступления. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «убийство». Если суд признает женщину виновной, она может провести в тюрьме до 15 лет.