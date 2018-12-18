2018-12-18T15:33:14+03:00
Общество

В воронежских лесах поймали шесть елочных браконьеров

Только в Эртильском лесничестве незаконно срубили 686 хвойных деревьев
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта Управления лесхоза Воронежской областифото с сайта Управления лесхоза Воронежской области
Изменить размер текста:

Инспекторы воронежского лесхоза выявили шесть случаев незаконной руки хвойных деревьев в предновогодние дни. Самый массовый случай произошел в Эртильском лесничестве. Здесь браконьеры срубили 686 деревьев. Ущерб составил 2,4 миллиона рублей.

- По фактам возбудили уголовные дела, - рассказали в пресс-службе Управления лесного хозяйства Воронежской области. - Материалы направили в органы предварительного следствия и дознания. На «новогодних» лесорубов и Бобровском и Новоусманском лесничествах составили протоколы об административном правонарушении, нарушители заплатят штраф и компенсируют причиненный ущерб.

Сотрудники лесхоза продолжают патрулировать посадки хвойников и напоминают любителям даровых елок о наказании за рубку деревьев. Штраф для граждан составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических лиц – до 300 тысяч. Кроме штрафа за каждое дерево придется заплатить еще четыре тысячи рублей в качестве возмещения причиненного лесному фонду ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комедия «Елки последние» расскажет про влюбленную продавщицу из Воронежа
Воронежская елка вошел в топ-10 самых высоких в стране
Воронежцев позвали на поиски 16-летнего подростка
Студенческие стройотряды Воронежского опорного университета стали лучшими в области
Воронежская область получила 22 новые машины скорой помощи
В Воронеже возбудили уголовные дела в отношении командира спецроты ДПС и его подчиненного
Сельхоззапасам Воронежской области угрожает муха-горбатка
Воронежцам рассказали, как избежать отравлений за новогодним столом
На территории Хоперского заповедника под Воронежем живет около 250 выхухолей
Воронежские спасатели нашли больше 300 нарушений на объектах, где планируются новогодние мероприятия
Воронежские школьницы выиграли в качестве приза поездку в Великобританию
Воронежские самбисты завоевали два золота на первенстве ЦФО
В Воронеже будут судить женщину, убившую мужа
Директору воронежской УК выписали штраф в размере 25 тысяч рублей