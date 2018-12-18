В воронежских лесах поймали шесть елочных браконьеров

18 Дек. 15:33 2018-12-18T15:33:14+03:00

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Инспекторы воронежского лесхоза выявили шесть случаев незаконной руки хвойных деревьев в предновогодние дни. Самый массовый случай произошел в Эртильском лесничестве. Здесь браконьеры срубили 686 деревьев. Ущерб составил 2,4 миллиона рублей.

- По фактам возбудили уголовные дела, - рассказали в пресс-службе Управления лесного хозяйства Воронежской области. - Материалы направили в органы предварительного следствия и дознания. На «новогодних» лесорубов и Бобровском и Новоусманском лесничествах составили протоколы об административном правонарушении, нарушители заплатят штраф и компенсируют причиненный ущерб.

Сотрудники лесхоза продолжают патрулировать посадки хвойников и напоминают любителям даровых елок о наказании за рубку деревьев. Штраф для граждан составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических лиц – до 300 тысяч. Кроме штрафа за каждое дерево придется заплатить еще четыре тысячи рублей в качестве возмещения причиненного лесному фонду ущерба.