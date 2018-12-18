2018-12-18T14:52:53+03:00
Общество

Директору воронежской УК выписали штраф в размере 25 тысяч рублей

Компания неправомерно завысила плату за пользование жилым помещением
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жильцам сделали перерасчетЖильцам сделали перерасчетФото: из архива «КП»
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В августе 2018 года во время плановой проверки УК Советского района инспектор ГЖИ установил факт нарушения. В период с июля 2017 года по июнь 2018 года УК начисляла жильцам нескольких домов по улице Семилукская и улице 9 Января плату за жилое помещение в размере 16,18 рубля за кв.м вместо 14,05 рубля за кв.м., а с июля 2018 года - 16,58 рубля за кв.м вместо 14,40 рубля кв.м.

- Выявленное нарушение свидетельствует о бездействии и не исполнении своих обязанностей должностным лицом (директором) управляющей организации, - рассказали в ГЖИ Воронежской области. - По итогам плановой документарной проверки жилищным инспектор составил протокол в отношении директора УК.

Материалы дела передали в суд. В ходе судебного заседания представитель руководителя УК вину признал и представил документы, подтверждающие сделанный перерасчет платы по строке «содержание жилья» жителям всех трех многоквартирных домов. Однако суд постановил назначить директору штраф в размере 25 тысяч рублей.

Данное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

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