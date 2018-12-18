В Воронеже уже год ищут 38-летнего мужчину

18 Дек. 14:50 2018-12-18T14:50:21+03:00

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В Воронежской области год разыскивают 38-летнего Евгения Удовенко. Мужчина ушел из дома и не вернулся 29 декабря 2017 года в Россоши. По данным отряда "Лиза Алерт", приметы пропавшего таковы: рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения Евгений был одет в синий пуховик, синие джинсы и коричневые ботинки. Есть особая примета: татуировка у большого пальца на левой руке. Если вы владеете какой-то информацией и можете помочь, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному на ориентировке, или позвоните по телефону 112.