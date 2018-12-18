2018-12-18T14:50:21+03:00
Происшествия

В Воронеже уже год ищут 38-летнего мужчину

Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
ОриентировкаОриентировка
Изменить размер текста:

В Воронежской области год разыскивают 38-летнего Евгения Удовенко. Мужчина ушел из дома и не вернулся 29 декабря 2017 года в Россоши. По данным отряда "Лиза Алерт", приметы пропавшего таковы: рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения Евгений был одет в синий пуховик, синие джинсы и коричневые ботинки. Есть особая примета: татуировка у большого пальца на левой руке. Если вы владеете какой-то информацией и можете помочь, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному на ориентировке, или позвоните по телефону 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комедия «Елки последние» расскажет про влюбленную продавщицу из Воронежа
Воронежская елка вошел в топ-10 самых высоких в стране
Воронежцев позвали на поиски 16-летнего подростка
Студенческие стройотряды Воронежского опорного университета стали лучшими в области
Воронежская область получила 22 новые машины скорой помощи
В Воронеже возбудили уголовные дела в отношении командира спецроты ДПС и его подчиненного
Сельхоззапасам Воронежской области угрожает муха-горбатка
Воронежцам рассказали, как избежать отравлений за новогодним столом
На территории Хоперского заповедника под Воронежем живет около 250 выхухолей
Воронежские спасатели нашли больше 300 нарушений на объектах, где планируются новогодние мероприятия
Воронежские школьницы выиграли в качестве приза поездку в Великобританию
Воронежские самбисты завоевали два золота на первенстве ЦФО
В Воронеже будут судить женщину, убившую мужа
В воронежских лесах поймали шесть елочных браконьеров
Директору воронежской УК выписали штраф в размере 25 тысяч рублей