2018-12-18T14:54:14+03:00
Здоровье

Гериатрическую службу в Воронежской области расширят в два раза

В специальном лечении нуждаются 3,5 тысячи человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Наталья Нехаенко.Наталья Нехаенко.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

В регионе усилят помощь пожилым людям. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Нехаенко на пресс-конференции 18 декабря.

Напомним, гериатрическую службу, которая занимается медицинской, психологической и социальной поддержкой взрослого населения, начали создавать в области с 2017 года. Специализированные кабинеты открыли в воронежских поликлиниках № 4 и 7, городской больнице №4 и в Павловской ЦРБ. В этом году кабинет гериатрической помощи открылся в Семилукской районной больнице.

Всего на данный момент в Воронежской области существует 60 гериатрических коек. К концу года их число планируется увеличить до 100. В 2019-ом появятся еще 30 коек - в Семилукской и Бобровской районных больницах и в БСМП. Через пять лет - к 2024-му в регионе будет 28 гериатрических кабинетов в 21 медорганизации.

- Старики у нас лечатся в общем ряду, и доступность медицинской помощи для них часто ниже. Дело в том, что они менее мобильны, у них больше проблем со здоровьем. Гериатрическая служба должна выявить так называемых «хрупких» пациентов или пациентов с синдромом старческой астении, потому что для них должна быть совершенно другая программа, - рассказала Наталья Евгеньевна.

Как на деле происходит выявление таких пациентов? Участковые врачи в поликлиниках предлагают людям старше 65 лет пройти краткое тестирование. Если специалисты замечают клинические проявления старости, которые могут плохо сказаться на здоровье пациента, его направляют на консультацию к специалисту-гериатру. Тот, в свою очередь, должен назначить более глубокое обследование и составить индивидуальную программу лечения.

Добавим, что в 2018-ом гериатрическая служба Воронежской области приняли 1,5 тысячи человек. А помощь необходима 3,5 тысячам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты