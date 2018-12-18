Гериатрическую службу в Воронежской области расширят в два раза

18 Дек. 14:25 2018-12-18T14:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В регионе усилят помощь пожилым людям. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Нехаенко на пресс-конференции 18 декабря.

Напомним, гериатрическую службу, которая занимается медицинской, психологической и социальной поддержкой взрослого населения, начали создавать в области с 2017 года. Специализированные кабинеты открыли в воронежских поликлиниках № 4 и 7, городской больнице №4 и в Павловской ЦРБ. В этом году кабинет гериатрической помощи открылся в Семилукской районной больнице.

Всего на данный момент в Воронежской области существует 60 гериатрических коек. К концу года их число планируется увеличить до 100. В 2019-ом появятся еще 30 коек - в Семилукской и Бобровской районных больницах и в БСМП. Через пять лет - к 2024-му в регионе будет 28 гериатрических кабинетов в 21 медорганизации.

- Старики у нас лечатся в общем ряду, и доступность медицинской помощи для них часто ниже. Дело в том, что они менее мобильны, у них больше проблем со здоровьем. Гериатрическая служба должна выявить так называемых «хрупких» пациентов или пациентов с синдромом старческой астении, потому что для них должна быть совершенно другая программа, - рассказала Наталья Евгеньевна.

Как на деле происходит выявление таких пациентов? Участковые врачи в поликлиниках предлагают людям старше 65 лет пройти краткое тестирование. Если специалисты замечают клинические проявления старости, которые могут плохо сказаться на здоровье пациента, его направляют на консультацию к специалисту-гериатру. Тот, в свою очередь, должен назначить более глубокое обследование и составить индивидуальную программу лечения.

Добавим, что в 2018-ом гериатрическая служба Воронежской области приняли 1,5 тысячи человек. А помощь необходима 3,5 тысячам.