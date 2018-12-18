2018-12-18T13:44:36+03:00
Звезды

Спектакль «100% Воронеж» вошел в десятку лучших спектаклей страны за 2018 год

Постановку Платоновфеста отметила ассоциация театральных критиков
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ассоциация театральных критиков России подвела итоги 2018 года и назвала лучшие спектакли страны. В ТОП-10 вошла и постановка восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», которую в родном городе неоднозначно приняло руководство региона. Спектакль о статистике Воронежа поделил 7 и 8 позицию рейтинга с «Пахитой» из Екатеринбурга.

Лучшим спектаклем года в стране признали «Му-Му» Театра наций в постановке режиссера Дмитрия Крымова, который в частности показал на восьмом Платоновфесте фарс «О-й. Поздняя любовь».

Напомним, о масштабной постановке «100% Воронеж» нелестно высказался губернатор Александр Гусев, заметив, что она «не тянет на открытие форума», да и диалоги, мол, любой журналист написал бы лучше.

Меж тем, «100% Воронеж» уже выдвинут на престижную национальную премию «Золотая маска».

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