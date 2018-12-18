2018-12-18T13:48:38+03:00
Общество

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 7 тысяч жителей Воронежской области

Больше половины температурящих – дети
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы чаще болеют ОРВИ, чем гриппомВоронежцы чаще болеют ОРВИ, чем гриппомФото: из архива «КП»
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Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области сообщила, что по итогам прошлой недели диагнозы «грипп» и «ОРВИ» поставили семи тысячам жителям региона. 4,4 тысячи среди них – дети. Причем, в большинстве случаев заболевание вызывает вирус не гриппа, а различные возбудители не гриппозной этиологии аденовирусы, парагрипп, риновирус, короновирус, метапневмовирус. Именно их обнаруживали в пробах, взятых у температурящих пациентов. Всего лабораторно исследовали 109 материалов.

Делать прививки от гриппа сейчас уже поздно. К этому моменту вакцинацией охвачены чуть меньше половины жителей региона. Остальным врачи рекомендуют использовать средства неспецифической профилактики: принимать противовирусные препараты, вести здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе, мыть руки после улицы.

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