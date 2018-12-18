С 2019 года в Воронежской области компенсацию за капремонт будут получать не только одинокие пенсионеры
В фонде капремонта Воронежской области сообщают, что с начала 2019 года некоторые жители региона будут получать компенсацию платы за капремонт. Раньше право на возврат денег имели только одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет - в случае, если они собственники квариры. Теперь компенсация будет положена и семьям неработающих пенсионеров страше 70. При этом они должны быть собственниками. Тем, кто перешагнул 70-летний рубеж, возвращается 50 %. Тем, кто старше 80, положен полный возврат.
- При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений в многоквартирных домах компенсация предоставляется в отношении одного из таких жилых помещений, расположенных на территории Воронежской области, по выбору гражданина, - сообщает фонд капремонта.
За компенсацией нужно обращаться в органы соцзащиты.