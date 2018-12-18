С 2019 года в Воронежской области компенсацию за капремонт будут получать не только одинокие пенсионеры

18 Дек. 13:15 2018-12-18T13:15:15+03:00

Теперь на нее будут иметь право и пожилые супруги или просто пожилые родственники, живущие вместе

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В фонде капремонта Воронежской области сообщают, что с начала 2019 года некоторые жители региона будут получать компенсацию платы за капремонт. Раньше право на возврат денег имели только одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет - в случае, если они собственники квариры. Теперь компенсация будет положена и семьям неработающих пенсионеров страше 70. При этом они должны быть собственниками. Тем, кто перешагнул 70-летний рубеж, возвращается 50 %. Тем, кто старше 80, положен полный возврат.

- При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений в многоквартирных домах компенсация предоставляется в отношении одного из таких жилых помещений, расположенных на территории Воронежской области, по выбору гражданина, - сообщает фонд капремонта.

За компенсацией нужно обращаться в органы соцзащиты.