2018-12-18T13:00:31+03:00
Общество

Лучшей парой Воронежа стали молодожены из Ленинского района

Александр и Ирина Макаровы победили в финале городского конкурса "Рай в шалаше"
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Победителями ежегодного городского семейного конкурса «Рай в шалаше» стала пара из Ленинского района Александр и Ирина Макаровы. Александр курсант «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», а Ирина – педагог - организатор культурно-досугового центра «Шинник».

В финале приняли участие пары, ставшие победителями в районных конкурсах, самые энергичные и талантливые. Участникам финала нужно было показать «Визитную карточку» (супруги в творческой форме рассказали об истории их знакомства и рождении семьи); представить традиционное семейное новогоднее блюдо, исполнить новогодний творческий номер и проиграть ситуацию из российского полнометражного фильма «Ирония судьбы или «С лёгким паром!».

Все супружеские пары получили дипломы за участие и подарки от организатора конкурса и спонсоров.

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