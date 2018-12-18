Проект пристройки в воронежской школе №77 обойдется в 3,8 миллиона рублей

18 Дек. 12:44 2018-12-18T12:44:28+03:00

Документ будет готов к началу лета будущего года

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В микрорайоне Масловка появится четырехэтажная пристройка к школе №77, рассчитанная на 370 учеников. В помещениях будут учиться ребята с 5 по 11 класс. Здание оснастят лифтом для маломобильных групп.

Предполагается, что на первом этаже будет фойе, медицинский блок, столовая на 200 мест, спортивный зал и помещения для уроков труда. Второй этаж займут учительская, учебные кабинеты и актовый зал, рассчитанный на 195 мест. Два верхних этажа отдадут под школьные кабинеты.

Изменится и прилегающая к школе территория: здесь высадят новые деревья и разобьют зону отдыха с освещением. Предусмотрено строительство дорожек и тротуаров, ограждение территории и общее благоустройство.

Стоимость разработки проекта – 3,8 миллиона рублей. Документ должен быть готов к 1 июня 2019 года. Затем мэрия объявит конкурс на строительство самого здания, которое примет детей, предположительно, в сентябре 2020 года.