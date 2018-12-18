Воронежская волейболистка победила на чемпионате стран Восточной Европы

18 Дек. 12:04 2018-12-18T12:38:39+03:00

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14-летняя Алина Рубцова, играющая в составе сборной России в роли связующей, стала победителем чемпионата Восточно-европейской волейбольной ассоциации среди девушек 2004-2005 годов рождения.

Финал чемпионата прошел в воскресенье, 16 декабря. Наша сборная встречалась с командой хозяек соревнований, сборной Польши (турнир проходил в небольшом городе Олецко). И разнесла соперниц в пух и в прах – 3:0 по партиям.

- Победа нашей спортсменки вдвойне приятна тем, что Алина никуда не уезжала из Воронежа – она воспитанница нашей СДЮСШОР № 3, - рассказал президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев. – К тому же ее амплуа связующей - в последнее время далеко не самое сильное звено нашей женской национальной сборной. Так что перспективы для роста очень неплохие. Ну а что касается итогов прошедшего турнира, то сборная России, а, значит, и Алина забронировали за собой путевку в финал первенства Европы.

Алина с отцом Виктором Валентиновичем, Игорем Балашевым и братом Алексеем.Фото: предоставлено федерацией волейбола Воронежской области.

- Алина все четыре матча провели в основе и реализовала себя на все 100 процентов, - считает личный тренер юной волейболистки Никита Елькин. - В группе наша сборная вообще не оставила камня на камне от команд Грузии, Латвии и Украины. Все матчи закончились со счетом 3:0.

Если Алина Рубцова продолжит расти как игрок такими темпами, удержать ее в Воронеже, не представленном в элитном дивизионе российского волейбола, будет сложно. Как не удалось отговорить от переезда в Белгород Кирилла Моторыгина, который 18 декабря с капитанской повязкой выведет сборную России 2003-2004 годов рождения на финальный матч с той же командой Польши. Турнир того же статуса - чемпионат Восточно-европейской волейбольной ассоциации. Надеемся, что результат у Кирилла будет не хуже, чем у Алины.