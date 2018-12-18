Воронежская пара отравилась угарным газом: служба спасения напоминает о безопасности

18 Дек. 11:35 2018-12-18T11:35:01+03:00

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16 декабря когда на съемной квартире в дома на Плехановской обнаружили мертвыми 28-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. Они отравились угарным газом. В службе спасения решили дать некоторые рекомендации, касающиеся безопасности.

- Угарный газ вырабатывают печи и камины, газовые кухонные плиты и водонагреватели, легковые и грузовые автомобили, - сообщают в пресс-службе управления ГО и ЧС. - Вот основные причины отравления угарным газом: нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха, плохая тяга); неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход); техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией; сон в автомобиле с включенным двигателем.

К сожалению, угарный газ не имеет цвета и запаха, так что его невозможно почувствовать. Даже небольшая его примесь в воздухе уже может убить: попадая в кровь, он делает невозможным транспорт кислорода. Запомните эти первые признаки отравления и будьте внимательны к себе и близким:

- Слезливость, головокружение, головная боль, тошнота, сухой кашель, слабость, снижение координации движений, заторможенность. Если вы испытываете такие ощущения, немедленно покиньте помещение, выйдите на свежий воздух и обратитесь в экстренные службы. Воспользуйтесь номерам 103 или 112.

Что же делать, если кто-то серьезно пострадал? Вот инструкция:

До приезда врачей уложите пострадавшего, расстегните тесную одежду и воротник, снимите галстук и пояс. Обеспечьте больному доступ свежего воздуха. Обмахивайте больного. Дайте понюхать ему нашатырный спирт. Горячие напитки улучшат состояние. Если человек без сознания, положите его набок, чтобы у пострадавшего не запал язык.